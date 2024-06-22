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Арина Соболенко впервые за карьеру снялась с турнира во время матча

Арина Соболенко впервые за карьеру снялась с турнира во время матча
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Белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Соболенко впервые в карьере снялась с турнира WTA во время матча.

Напомним, сегодня, 22 июня, во время первого сета четвертьфинального матча на турнире в Берлине (Германия) белорусская теннисистка Соболенко снялась с матча с россиянкой Анной Калинской при счёте 5:1 в пользу Калинской.

Берлин. 1/4 финала
22 июня 2024, суббота. 13:40 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
5
1
         
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Отметим, что во время первого сета, незадолго до снятия, Соболенко брала медицинский тайм-аут из-за того, что её беспокоило правое плечо.

Фото: Скриншот трансляции

Ранее, 21 июня, во время матча с Викторией Азаренко, снялась с турнира четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. Известно, что причина её снятия — сильная боль в области живота.

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237.

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