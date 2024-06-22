Арина Соболенко впервые за карьеру снялась с турнира во время матча

Белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Соболенко впервые в карьере снялась с турнира WTA во время матча.
Напомним, сегодня, 22 июня, во время первого сета четвертьфинального матча на турнире в Берлине (Германия) белорусская теннисистка Соболенко снялась с матча с россиянкой Анной Калинской при счёте 5:1 в пользу Калинской.
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Отметим, что во время первого сета, незадолго до снятия, Соболенко брала медицинский тайм-аут из-за того, что её беспокоило правое плечо.
Фото: Скриншот трансляции
Ранее, 21 июня, во время матча с Викторией Азаренко, снялась с турнира четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. Известно, что причина её снятия — сильная боль в области живота.
Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237.
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