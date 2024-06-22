Кори Гауфф рассказала, в каком соревновании опережает своего парня

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф сообщила, что соревнуется не только в теннисе, но и в чтении книг.

«Я любила читать в детстве и немного забросила эту привычку, когда выросла. Сначала моей целью было читать 12 книг, по одной в месяц. Затем мой парень решил прочитать столько же книг, сколько последних цифр в том году, в котором мы живём, так что 24 в 2024 году, 23 в 2023-м. Поэтому когда он сказал, что собирается прочитать 24 книги, я решила составить ему конкуренцию и увеличила свою месячную норму в два раза, чтобы не отставать от него. Я пока опережаю его и хочу финишировать первой», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Имя своего возлюбленного американка не спешит раскрывать прессе, как и выкладывать совместные снимки.