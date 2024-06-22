Калинская — Азаренко: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала турнира в Берлине

Сегодня, 22 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира в Берлине (Германия). На корте встретятся 19-я ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Матч начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинской и Азаренко.

Напомним, обе теннисистки стремительно пробились в финал на снятии своих соперниц — казахстанской теннисистки, четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной и белорусской теннисистки, третьей ракетки мира Арины Соболенко.

Азаренко и Калинская встречались на корте ранее два раза в 2023 и 2024 году, каждая из них одержала по одной победе. Отметим, что обе теннисистки уверенно чувствуют себя на травяных кортах.