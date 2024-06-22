Калинская — Азаренко: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала турнира в Берлине
Поделиться
Сегодня, 22 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира в Берлине (Германия). На корте встретятся 19-я ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Матч начнётся не раньше 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинской и Азаренко.
Берлин. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 15:30 МСК
19
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
24
Анна Калинская
А. Калинская
Напомним, обе теннисистки стремительно пробились в финал на снятии своих соперниц — казахстанской теннисистки, четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной и белорусской теннисистки, третьей ракетки мира Арины Соболенко.
Азаренко и Калинская встречались на корте ранее два раза в 2023 и 2024 году, каждая из них одержала по одной победе. Отметим, что обе теннисистки уверенно чувствуют себя на травяных кортах.
Комментарии
- 22 июня 2024
-
15:06
-
15:06
-
15:04
-
14:41
-
14:37
-
14:17
-
13:56
-
13:01
-
12:54
-
12:28
-
12:10
-
11:38
-
11:32
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:57
-
00:44
- 21 июня 2024
-
23:50
-
23:13
-
23:13
-
22:45
-
21:46
-
21:38
-
21:19
-
21:00
-
20:44
-
20:31
-
20:19
-
19:44
-
18:55
-
18:37
-
17:56
-
17:42
-
17:14