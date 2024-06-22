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Калинская — Азаренко: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала турнира в Берлине

Калинская — Азаренко: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала турнира в Берлине
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Сегодня, 22 июня, состоится матч полуфинала травяного турнира в Берлине (Германия). На корте встретятся 19-я ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Матч начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинской и Азаренко.

Берлин. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 15:30 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Напомним, обе теннисистки стремительно пробились в финал на снятии своих соперниц — казахстанской теннисистки, четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной и белорусской теннисистки, третьей ракетки мира Арины Соболенко.

Азаренко и Калинская встречались на корте ранее два раза в 2023 и 2024 году, каждая из них одержала по одной победе. Отметим, что обе теннисистки уверенно чувствуют себя на травяных кортах.

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