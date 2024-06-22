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Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Берлине на отказе Онс Жабер

Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Берлине на отказе Онс Жабер
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Завершился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встречались вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 10-й номер рейтинга WTA Онс Жабер из Туниса.

Первый сет на тай-брейке выиграла Гауфф — 7:6 (11:9), после чего Онс Жабер отказалась от продолжения борьбы за выход в полуфинал.

Берлин. 1/4 финала
22 июня 2024, суббота. 13:40 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 11
6 9
         
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

В 1/2 финала турнира в столице Германии Гауфф сыграет с победительницей встречи между соотечественницей пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой и Катержиной Синяковой из Чехии. Чешская и американская теннисистки начали свою игру 1/4 финала в пятницу, 21июня, но встреча была остановлена при счёте 7:6 (11:9), 3:6, 4:2 в пользу представительницы США.

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