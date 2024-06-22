Анна Калинская — Виктория Азаренко: россиянка выиграла первый сет полуфинала в Берлине

Сегодня, 22 июня, проходит полуфинальный матч травяного теннисного турнира в Берлине (Германия). На корте встретились теннисистка из Беларуси, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Со счётом 6:1 победа в первом сете осталась за Калинской.

Первый сет продолжался 26 минут. Российская теннисистка много атаковала, подавала и контролировала игру на задней линии, превзойдя соперницу в мощи и точности. Она реализовала два из пяти заработанных брейк-пойнтов.

Напомним, обе теннисистки прошли в полуфинал турнира на отказе своих соперниц из топ-5 мирового рейтинга — четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной и третьей ракетки мира Арины Соболенко. Причиной снятия у обеих спортсменок оказались проблемы со здоровьем.