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Анна Калинская — Виктория Азаренко: россиянка выиграла первый сет полуфинала в Берлине

Анна Калинская — Виктория Азаренко: россиянка выиграла первый сет полуфинала в Берлине
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Сегодня, 22 июня, проходит полуфинальный матч травяного теннисного турнира в Берлине (Германия). На корте встретились теннисистка из Беларуси, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Со счётом 6:1 победа в первом сете осталась за Калинской.

Берлин. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 16:25 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		1
6 		1
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Первый сет продолжался 26 минут. Российская теннисистка много атаковала, подавала и контролировала игру на задней линии, превзойдя соперницу в мощи и точности. Она реализовала два из пяти заработанных брейк-пойнтов.

Напомним, обе теннисистки прошли в полуфинал турнира на отказе своих соперниц из топ-5 мирового рейтинга — четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной и третьей ракетки мира Арины Соболенко. Причиной снятия у обеих спортсменок оказались проблемы со здоровьем.

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