Анастасия Потапова — Айла Томлянович: россиянка проиграла первый сет на тай-брейке

В эти минуты проходит матч полуфинала травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) между российской теннисисткой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой (Шевченко) и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Потаповой и Томлянович.
В первом сете в упорной борьбе на тай-брейке победила Томлянович.
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Ранее теннисистки трижды встречались на корте на турнирах WTA. Все матчи между ними прошли на хардовом покрытии, две победы одержала Томлянович, Потапова выиграла у австралийки на домашнем турнире в Санкт-Петербурге в 2020 году.
Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая хорватскую теннисистку Донну Векич — 6:2, 7:5.
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