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Анастасия Потапова — Айла Томлянович: россиянка проиграла первый сет на тай-брейке

Анастасия Потапова — Айла Томлянович: россиянка проиграла первый сет на тай-брейке
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В эти минуты проходит матч полуфинала травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) между российской теннисисткой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой (Шевченко) и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Потаповой и Томлянович.

В первом сете в упорной борьбе на тай-брейке победила Томлянович.

Бирмингем. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 14:50 МСК
Айла Томлянович
190
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Ранее теннисистки трижды встречались на корте на турнирах WTA. Все матчи между ними прошли на хардовом покрытии, две победы одержала Томлянович, Потапова выиграла у австралийки на домашнем турнире в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая хорватскую теннисистку Донну Векич — 6:2, 7:5.

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