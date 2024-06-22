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Анна Калинская по итогам турнира в Берлине дебютирует в топ-20

Анна Калинская по итогам турнира в Берлине дебютирует в топ-20
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Российская теннисистка, 24-я ракетка мира Анна Калинская поднимется как минимум на четыре строчки мирового рейтинга по итогам выступления на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Отметим, что за сезон Калинская смогла подняться на 52 строчки. На первом турнире в 2024 году в Брисбене (Австралия) она встретилась с Викторией Азаренко, уступив ей во втором круге. На тот момент Калинская находилась на 76-й строчке мирового рейтинга. Сейчас она 24-я.

Напомним, сегодня, 22 июня, Калинской удалось выйти в полуфинал берлинского турнира на снятии с матча белорусской теннисистки, второй ракетки мира Арины Соболенко.

Также сегодня в 15:30 мск Калинская сыграет с 19-й ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко, которая также прошла в полуфинал после снятия четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча белорусской и российской теннисисток.

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