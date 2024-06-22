Анна Калинская одержала 10-ю победу в карьере над теннисисткой из топ-10

Российская теннисистка, 24-я ракетка мира Анна Калинская одержала 10-ю победу в карьере над теннисисткой из топ-10 после того, как прошла в полуфинал травяного турнира в Берлине (Германия).

Напомним, сегодня, 22 июня, Калинская прошла в полуфинал турнира в Берлине после того, как её соперница из Беларуси — Арина Соболенко — снялась с матча при счёте 5:1 в пользу Калинской в первом сете.

Теперь список побед над теннисистками из топ-10 у Анны Калинской выглядит следующим образом:

Слоан Стивенс (10), US Open — 2019;

Каролина Плишкова (8), Майами-2020;

Елена Рыбакина (7), Мадрид-2023;

Барбора Крейчикова (10), Аделаида-2024;

Елена Остапенко (9), Дубай-2024;

Кори Гауфф (3), Дубай-2024;

Ига Свёнтек (1), Дубай-2024;

Елена Остапенко (10), Майами-2024;

Маркета Вондроушова, (6), Берлин-2024;

Арина Соболенко, (3), Берлин-2024.

В полуфинале Калинская встретится с Викторией Азаренко, 19-й ракеткой мира из Беларуси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча российской и белорусской теннисисток.