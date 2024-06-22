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Джессика Пегула в трёх сетах обыграла Синякову и вышла в полуфинал турнира в Берлине

Джессика Пегула в трёх сетах обыграла Синякову и вышла в полуфинал турнира в Берлине
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Пятая ракетка мира теннисистка из США Джессика Пегула вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче 1/4 финала спортсменка в трёх сетах обыграла Катержину Синякову из Чехии. Чешская и американская теннисистки начали свою игру 1/4 финала в пятницу, 21 июня, но встреча была остановлена в третьем сете из-за дождя при счёте в пользу представительницы США. Сегодня Пегула довела игру до победы — 7:6 (11:9), 3:6, 6:3.

Берлин. 1/4 финала
22 июня 2024, суббота. 15:30 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 2 		6 3
         
Катержина Синякова
30
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Спортсменки провели на корте 2 часа 27 минут. На счету Джессики Пегулы один эйс, три двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 11. Чешская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.

В 1/2 финала турнира в столице Германии Пегула встретится с соотечественницей Кори Гауфф.

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