Джессика Пегула в трёх сетах обыграла Синякову и вышла в полуфинал турнира в Берлине

Пятая ракетка мира теннисистка из США Джессика Пегула вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче 1/4 финала спортсменка в трёх сетах обыграла Катержину Синякову из Чехии. Чешская и американская теннисистки начали свою игру 1/4 финала в пятницу, 21 июня, но встреча была остановлена в третьем сете из-за дождя при счёте в пользу представительницы США. Сегодня Пегула довела игру до победы — 7:6 (11:9), 3:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Спортсменки провели на корте 2 часа 27 минут. На счету Джессики Пегулы один эйс, три двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 11. Чешская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.
В 1/2 финала турнира в столице Германии Пегула встретится с соотечественницей Кори Гауфф.
- 22 июня 2024
-
16:56
-
16:48
-
16:27
-
16:25
-
16:10
-
15:59
-
15:46
-
15:38
-
15:38
-
15:06
-
15:06
-
15:04
-
14:41
-
14:37
-
14:17
-
13:56
-
13:01
-
12:54
-
12:28
-
12:10
-
11:38
-
11:32
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:57
-
00:44
- 21 июня 2024
-
23:50
-
23:13
-
23:13
-
22:45
-
21:46
-
21:38
-
21:19
-
21:00