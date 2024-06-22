Анастасия Потапова в двух сетах уступила Айле Томлянович в полуфинале турнира в Бирмингеме

Завершился полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) между российской теннисисткой, 69-й ракеткой мира Анастасией Потаповой (Шевченко) и австралийкой Айлой Томлянович, 190-й в мировом рейтинге. Победу в двух сетах одержала теннисистка из Австралии — 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Россиянка восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету её соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из семи.

В матче за титул чемпионки турнира в Бирмингеме Томлянович сыграет с 41-й ракеткой мира представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.