Хуркач обыграл Зверева в двух сетах на турнире в Галле и вышел в финал

Сегодня, 22 июня, в матче полуфинала травяного турнира АТР-500 в Галле (Германия) встретились польский теннисист, девятая ракетка мира Хуберт Хуркач и четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев. Со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победу одержал польский теннисист.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Хуркач выполнил 17 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Ему удалось реализовать один заработанный брейк-пойнт. Зверев, в свою очередь, сделал пять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Заработать и реализовать брейк-пойнты он не смог.

Хуркачу удалось в этот раз переломить статистику личных встреч, поскольку ранее спортсмены трижды соревновались друг с другом и во всех трёх поединках победа была за Зверевым.

Теперь Хуберту предстоит встретиться в финале с победителем матча Янника Синнера и Чжэн Чжичжэня.