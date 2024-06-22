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Хуркач обыграл Зверева в двух сетах на турнире в Галле и вышел в финал

Хуркач обыграл Зверева в двух сетах на турнире в Галле и вышел в финал
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Сегодня, 22 июня, в матче полуфинала травяного турнира АТР-500 в Галле (Германия) встретились польский теннисист, девятая ракетка мира Хуберт Хуркач и четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев. Со счётом 7:6 (7:2), 6:4 победу одержал польский теннисист.

Галле. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 35 минут. Хуркач выполнил 17 подач навылет и допустил две двойные ошибки. Ему удалось реализовать один заработанный брейк-пойнт. Зверев, в свою очередь, сделал пять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Заработать и реализовать брейк-пойнты он не смог.

Хуркачу удалось в этот раз переломить статистику личных встреч, поскольку ранее спортсмены трижды соревновались друг с другом и во всех трёх поединках победа была за Зверевым.

Теперь Хуберту предстоит встретиться в финале с победителем матча Янника Синнера и Чжэн Чжичжэня.

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