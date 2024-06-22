Гауфф сказала тёплые слова в адрес Жабер после её снятия с турнира в Берлине

Вторая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф пожелала всего наилучшего своей сопернице Онс Жабер, которая снялась с полуфинального матча травяного турнира в Берлине (Германия).

«Это не похоже на победу. Тем более что у нас был такой отличный первый сет. Я желаю Онс всего наилучшего. Думаю, что это пройдёт сегодня, и завтра она почувствует себя лучше. Надеюсь, она будет сильна на Уимблдоне», — сказала Гауфф в послематчевом комментарии.

Напомним, матч Гауфф и Жабер продлился до второго сета. Во время второго игрового отрезка тунисская теннисистка вызвала врача, проверяя температуру, а позже вовсе снялась с матча. Сегодня также завершила своё выступление на берлинском турнире третья ракетка мира Арина Соболенко, вчера, 21 июня, стало известно о снятии четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной.