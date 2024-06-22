ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф сказала тёплые слова в адрес Жабер после её снятия с турнира в Берлине

Гауфф сказала тёплые слова в адрес Жабер после её снятия с турнира в Берлине
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф пожелала всего наилучшего своей сопернице Онс Жабер, которая снялась с полуфинального матча травяного турнира в Берлине (Германия).

«Это не похоже на победу. Тем более что у нас был такой отличный первый сет. Я желаю Онс всего наилучшего. Думаю, что это пройдёт сегодня, и завтра она почувствует себя лучше. Надеюсь, она будет сильна на Уимблдоне», — сказала Гауфф в послематчевом комментарии.

Напомним, матч Гауфф и Жабер продлился до второго сета. Во время второго игрового отрезка тунисская теннисистка вызвала врача, проверяя температуру, а позже вовсе снялась с матча. Сегодня также завершила своё выступление на берлинском турнире третья ракетка мира Арина Соболенко, вчера, 21 июня, стало известно о снятии четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной.

Материалы по теме
Кори Гауфф рассказала, в каком соревновании опережает своего парня
Материалы по теме
Калинская вышла в полуфинал Берлина на отказе Соболенко. Уже через пару часов новая битва
Калинская вышла в полуфинал Берлина на отказе Соболенко. Уже через пару часов новая битва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android