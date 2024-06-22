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Томлянович прокомментировала свою победу над Анастасией Потаповой

Томлянович прокомментировала свою победу над Анастасией Потаповой
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Австралийская теннисистка, 190-я ракетка мира Айла Томлянович поделилась своими впечатлениями от выхода в финал теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания). 190-я ракетка мира обыграла российскую теннисистку Анастасию Потапову (Шевченко) и вышла в финал турнира в Бирмингеме, где она встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

Бирмингем. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 14:50 МСК
Айла Томлянович
190
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Не ожидала, что мне придётся сыграть здесь финал, потому что я действительно играю по одному матчу за раз. Всякий раз, когда я добивалась успеха, я никогда не заглядывала вперёд. Я и сейчас этого делать не буду. Завтра сделаю всё возможное, чтобы подготовиться и выложиться на полную. Когда всё закончится, я подумаю о неделе», — сказала Томлянович в послематчевом комментарии.

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