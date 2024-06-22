Томлянович прокомментировала свою победу над Анастасией Потаповой
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Австралийская теннисистка, 190-я ракетка мира Айла Томлянович поделилась своими впечатлениями от выхода в финал теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания). 190-я ракетка мира обыграла российскую теннисистку Анастасию Потапову (Шевченко) и вышла в финал турнира в Бирмингеме, где она встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.
Бирмингем. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 14:50 МСК
190
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
2 : 0
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36
Анастасия Потапова
А. Потапова
«Не ожидала, что мне придётся сыграть здесь финал, потому что я действительно играю по одному матчу за раз. Всякий раз, когда я добивалась успеха, я никогда не заглядывала вперёд. Я и сейчас этого делать не буду. Завтра сделаю всё возможное, чтобы подготовиться и выложиться на полную. Когда всё закончится, я подумаю о неделе», — сказала Томлянович в послематчевом комментарии.
Комментарии
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