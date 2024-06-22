Томлянович прокомментировала свою победу над Анастасией Потаповой

Австралийская теннисистка, 190-я ракетка мира Айла Томлянович поделилась своими впечатлениями от выхода в финал теннисного турнира в Бирмингеме (Великобритания). 190-я ракетка мира обыграла российскую теннисистку Анастасию Потапову (Шевченко) и вышла в финал турнира в Бирмингеме, где она встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

«Не ожидала, что мне придётся сыграть здесь финал, потому что я действительно играю по одному матчу за раз. Всякий раз, когда я добивалась успеха, я никогда не заглядывала вперёд. Я и сейчас этого делать не буду. Завтра сделаю всё возможное, чтобы подготовиться и выложиться на полную. Когда всё закончится, я подумаю о неделе», — сказала Томлянович в послематчевом комментарии.