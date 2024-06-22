Стала известна сетка турнира в Истбурне, где сыграют Рыбакина, Потапова и Касаткина

Появилась сетка травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который пройдёт с 24 по 29 июня.

Топ-8 сеяных теннисисток на турнире в Истбурне:

Елена Рыбакина (Казахстан). Джессика Пегула (США). Ясмин Паолини (Италия). Мэдисон Кис (США). Елена Остапенко (Латвия). Дарья Касаткина (Россия). Барбора Крейчикова (Чехия). Анастасия Павлюченкова (Россия).

Матчи первого круга с участием российских теннисисток:

Дарья Касаткина — Синьюй Ван (Китай).

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия).

Анастасия Потапова — Юань Юэ (Китай).

Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является американская теннисистка Мэдисон Кис, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.