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Стала известна сетка турнира в Истбурне, где сыграют Рыбакина, Потапова и Касаткина

Стала известна сетка турнира в Истбурне, где сыграют Рыбакина, Потапова и Касаткина
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Появилась сетка травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который пройдёт с 24 по 29 июня.

Топ-8 сеяных теннисисток на турнире в Истбурне:

  1. Елена Рыбакина (Казахстан).
  2. Джессика Пегула (США).
  3. Ясмин Паолини (Италия).
  4. Мэдисон Кис (США).
  5. Елена Остапенко (Латвия).
  6. Дарья Касаткина (Россия).
  7. Барбора Крейчикова (Чехия).
  8. Анастасия Павлюченкова (Россия).

Матчи первого круга с участием российских теннисисток:

  • Дарья Касаткина — Синьюй Ван (Китай).
  • Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия).
  • Анастасия Потапова — Юань Юэ (Китай).

Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является американская теннисистка Мэдисон Кис, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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