Стала известна сетка турнира в Истбурне, где сыграют Рыбакина, Потапова и Касаткина
Появилась сетка травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), который пройдёт с 24 по 29 июня.
Топ-8 сеяных теннисисток на турнире в Истбурне:
- Елена Рыбакина (Казахстан).
- Джессика Пегула (США).
- Ясмин Паолини (Италия).
- Мэдисон Кис (США).
- Елена Остапенко (Латвия).
- Дарья Касаткина (Россия).
- Барбора Крейчикова (Чехия).
- Анастасия Павлюченкова (Россия).
Матчи первого круга с участием российских теннисисток:
- Дарья Касаткина — Синьюй Ван (Китай).
- Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия).
- Анастасия Потапова — Юань Юэ (Китай).
Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является американская теннисистка Мэдисон Кис, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
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