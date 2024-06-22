Хачанов вместе с американцем Фритцем вышел в финал парного турнира в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вместе с 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем вышел в финал парного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

В полуфинале Хачанов и Фритц (8) со счётом 4:6, 6:3, 12:10 обыграли Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павича (Хорватия).

Встреча Хачанова и Фритца с Аревало и Павичем продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Карен и Тейлор семь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх (25%). На счету их соперников два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных (50%).

Стоит отметить, что Хачанов неудачно выступил в одиночном разряде турнира в Лондоне. Он уже на старте проиграл американцу Себастьяну Корде.