Музетти в трёх сетах обыграл Томпсона и вышел в финал турнира ATP-500 в Лондоне
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Сегодня, 22 июня, в матче полуфинала травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия) встретились итальянский теннисист, 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти и 43-я ракетка мира австралиец Джордан Томпсон. Со счётом 6:3, 3:6, 6:3 победу одержал итальянец.
Лондон. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 15:05 МСК
43
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
1 : 2
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|3
|6
30
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продолжался 2 часа 18 минут. Музетти выполнил две подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Ему удалось реализовать 3 заработанных брейк-пойнта из 11 (27%). Томпсон, в свою очередь, сделал четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он реализовал два брейк-пойнта из шести.
Напомним, в финале турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия) Музетти предстоит встретиться с победителем матча между американцами Томми Полом и Себастьяном Кордой.
Комментарии
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