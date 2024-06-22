Музетти в трёх сетах обыграл Томпсона и вышел в финал турнира ATP-500 в Лондоне

Сегодня, 22 июня, в матче полуфинала травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия) встретились итальянский теннисист, 30-я ракетка мира Лоренцо Музетти и 43-я ракетка мира австралиец Джордан Томпсон. Со счётом 6:3, 3:6, 6:3 победу одержал итальянец.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. Музетти выполнил две подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Ему удалось реализовать 3 заработанных брейк-пойнта из 11 (27%). Томпсон, в свою очередь, сделал четыре подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он реализовал два брейк-пойнта из шести.

Напомним, в финале турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия) Музетти предстоит встретиться с победителем матча между американцами Томми Полом и Себастьяном Кордой.