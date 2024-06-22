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Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, обыграв Чжичжэня

Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, обыграв Чжичжэня
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Сегодня, 22 июня, в матче полуфинала он в двух сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Галле. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Чжан Чжичжэнь
42
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут. Итальянец реализовал один брейк-пойнт из одного (100%), допустил одну двойную ошибку и выполнил семь эйсов. Китайский теннисист сделал две двойные ошибки, не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт и выполнил девять подач навылет.

Напомним, в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле Синнер сразится с девятой ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Александра Зверева.

Для Синнера это 18-й финал в карьере, четвёртый в году и первый на травяном покрытии.

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