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Анна Калинская — Виктория Азаренко: россиянка проиграла второй сет полуфинала в Берлине

Анна Калинская — Виктория Азаренко: россиянка проиграла второй сет полуфинала в Берлине
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Сегодня, 22 июня, проходит полуфинальный матч травяного теннисного турнира в Берлине (Германия). На корте встретились теннисистка из Беларуси, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Со счётом 7:6 победа во втором сете осталась за Азаренко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Берлин. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 16:25 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 3 6
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Напомним, обе теннисистки прошли в полуфинал турнира на отказе своих соперниц из топ-5 мирового рейтинга — четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной и третьей ракетки мира Арины Соболенко. Причиной снятия у обеих спортсменок оказались проблемы со здоровьем.

Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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