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Кудерметова и Хаочин вышли в парный финал турнира WTA-500 в Берлине

Кудерметова и Хаочин вышли в парный финал турнира WTA-500 в Берлине
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35-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин из Китая вышла в финал парного разряда травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче 1/2 финала спортсменки в двух сетах обыграли чешский дуэт — Катержину Синякову и Линду Носкову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут. На счету Кудерметовой и Хаочин три эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх (75%). Чешская пара три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В финале турнира в столице Германии Кудерметова и Хаочин встретятся с китайским дуэтом — Ван Синьюй и Чжэн Сайсай.

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