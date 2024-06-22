Хуркач рассказал о самом запоминающемся матче со Зверевым

Польский теннисист, девятая ракетка мира Хуберт Хуркач рассказал о запоминающемся матче с четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Матч, который немного засел у меня в голове, был на United Cup в финале. У меня было два матч-пойнта против Саши… он пробил мимо, так сильно попав. Я подумал: «Ладно… не сегодня», — сказал Хуркач в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня 22 июня, в матче полуфинала травяного турнира АТР-500 в Галле (Германия) Хуберт Хуркач обыграл Александра Зверева со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Хуркачу удалось переломить статистику личных встреч, поскольку ранее спортсмены трижды соревновались друг с другом и во всех трёх поединках победа была за Зверевым. Теперь Хуберту предстоит встретиться в финале с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.