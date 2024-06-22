Аванесян вышла в последний раунд квалификации турнира в Истбурне, обыграв Таусон

74-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в последний раунд квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/2 финала квалификации спортсменка в двух сетах обыграла 68-ю ракетку мира Клару Таусон из Дании.

Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. На счету Элины Аванесян ни одного эйса и четыре выигранных брейк-пойнта из семи (57%). Датская теннисистка три раза подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из десяти заработанных. Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.

Напомним, на турнире в Истбурне сыграют три россиянки — Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Мэдисон Кис, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.