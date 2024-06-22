Анна Калинская вышла в финал турнира в Берлине, обыграв Викторию Азаренко

Сегодня, 22 июня, проходит полуфинальный матч травяного теннисного турнира в Берлине (Германия). На корте встретились теннисистка из Беларуси, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко и 24-я ракетка мира из России Анна Калинская. Матч завершился со счётом 6:1, 6:7, 6:1 в пользу Анны Калинской.
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Встреча продлилась 2 часа 10 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Азаренко четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Напомним, обе теннисистки прошли в полуфинал турнира на отказе своих соперниц из топ-5 мирового рейтинга — четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной и третьей ракетки мира Арины Соболенко. Причиной снятия у обеих спортсменок оказались проблемы со здоровьем.
Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
- 22 июня 2024
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