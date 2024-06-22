«Я ему сейчас напишу». Калинская — о том, что вышла в финал на одной неделе с Синнером

24-я ракетка мира из России Анна Калинская высказалась о том, что вышла в финал турнира на одной неделе со своим парнем, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Янник в финале Галле, вы — в финале Берлина. Что вы чувствуете?

— Я просто стараюсь играть не хуже его. Сегодня было трудно, потому что обычно я смотрю его матчи, но ладно, поглядим, сможем ли мы посмотреть завтра финалы друг друга. Поздравляю его, я ему сейчас напишу. И да, я очень счастлива, — сказала Калинская в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 22 июня, в 1/2 финала Берлина Калинская обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Викторию Азаренко — 6:1, 6:7, 6:1.

Ранее Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, обыграв китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Отметим, что на прошлой неделе Калинская поздравляла в своих социальных сетях другую теннисную пару — Алекса де Минора и Кэйти Бултер, которые смогли завоевать титулы в один день.