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«Я ему сейчас напишу». Калинская — о том, что вышла в финал на одной неделе с Синнером

«Я ему сейчас напишу». Калинская — о том, что вышла в финал на одной неделе с Синнером
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24-я ракетка мира из России Анна Калинская высказалась о том, что вышла в финал турнира на одной неделе со своим парнем, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Янник в финале Галле, вы — в финале Берлина. Что вы чувствуете?
— Я просто стараюсь играть не хуже его. Сегодня было трудно, потому что обычно я смотрю его матчи, но ладно, поглядим, сможем ли мы посмотреть завтра финалы друг друга. Поздравляю его, я ему сейчас напишу. И да, я очень счастлива, — сказала Калинская в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 22 июня, в 1/2 финала Берлина Калинская обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Викторию Азаренко — 6:1, 6:7, 6:1.

Ранее Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, обыграв китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Отметим, что на прошлой неделе Калинская поздравляла в своих социальных сетях другую теннисную пару — Алекса де Минора и Кэйти Бултер, которые смогли завоевать титулы в один день.

Берлин. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 16:25 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 3 6
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Галле. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Чжан Чжичжэнь
42
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
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