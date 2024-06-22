Калинская и Синнер впервые вышли в финалы на одной неделе после объявления об отношениях

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-я ракетка мира россиянка Анна Калинская впервые вышли в финалы на одной неделе после объявления о своих отношениях.
Сегодня, 22 июня, в 1/2 финала Берлина Калинская обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Викторию Азаренко — 6:1, 6:7, 6:1.
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Ранее Янник Синнер вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, обыграв китайца Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
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Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.
На прошлой неделе взять трофей в один день удалось другой теннисной паре — Алексу де Минору и Кэйти Бултер. Тогда австралиец выиграл титул в Хертогенбосхе, а британка — в Ноттингеме.
- 22 июня 2024
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