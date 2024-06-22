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Томми Пол в двух сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в финал турнира в Лондоне

Томми Пол в двух сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в финал турнира в Лондоне
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Сегодня, 22 июня, в матче полуфинала травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия) встретились 23-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда и его соотечественник 13-я ракетка мира Томми Пол. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 в пользу Пола.

Лондон. 1/2 финала
22 июня 2024, суббота. 17:45 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 1
         
Себастьян Корда
23
США
Себастьян Корда
С. Корда

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Пол четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Корды три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, в финале турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия) Томми Пол встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:4.

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