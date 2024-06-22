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«Завтра будет немного лучше». Пол — о выходе в финал турнира в Лондоне

«Завтра будет немного лучше». Пол — о выходе в финал турнира в Лондоне
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал выход в финал травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия).

«Я доволен тем, как я играю. Мне кажется, что каждый раз, когда я выхожу на траву, я чему-то учусь и становлюсь лучше. Надеюсь, завтра будет немного лучше», — сказал Пол в послематчевом комментарии.

Напомним, в полуфинальном матче Томми Пол обыграл 23-ю ракетку мира американского теннисиста Себастьяна Корду со счётом 6:4, 7:6. В финале турнира Пол встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

Турнир в Лондоне проходит с 17 по 23 июня. Действующий чемпион соревнований — испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Алекса де Минора — 6:4, 6:4.

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