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Экс-россиянка Савилл проиграла Кенин в последнем круге квалификации турнира в Истбурне

Экс-россиянка Савилл проиграла Кенин в последнем круге квалификации турнира в Истбурне
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85-я ракетка мира, экс-россиянка Дарья Савилл (Гаврилова) не смогла выйти в последний круг квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче 1/2 финала квалификации она в двух сетах проиграла бывшей четвёртой ракетке мира, победительнице ТБШ Софье Кенин из США.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. На счету Савилл пять эйсов, восемь двойных ошибок и один выигранный брейк-пойнт из четырёх (25%). Американская теннисистка ни разу не подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных (31%) и допустила четыре двойные ошибки.

Напомним, на турнире в Истбурне сыграют три россиянки — Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Мэдисон Кис, в финале прошлогодних соревнований обыгравшая россиянку Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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