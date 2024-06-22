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Видеообзор победы Калинской над Азаренко в 1/2 финала турнира WTA-500 в Берлине

Сегодня, 22 июня, 24-я ракетка мира из России Анна Калинская в матче 1/2 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) обыграла двукратную чемпионку ТБШ, 19-ю ракетку мира белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7, 6:1 в пользу россиянки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Калинской и Азаренко.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Встреча продлилась 2 часа 10 минут. На счету Калинской две подачи навылет, четыре двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Азаренко четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Напомним, соревнования в немецком Берлине пройдут с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.