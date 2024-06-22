Матч Гауфф и Пегулы в полуфинале турнира в Берлине перенесён на завтра

Второй полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) между второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф и пятой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой перенесён на завтра из-за дождя, время матча уточняется. Об этом объявило руководство турнира.
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Встреча остановлена во время второго сета, её счет составляет 7:5, 6:6. Таким образом, сегодня, 22 июня, был сыгран один из двух полуфинальных матчей, в котором российская теннисистка 24-я ракетка мира Анна Калинская обыграла 19-ю ракетку мира белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.
Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.
- 22 июня 2024
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