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Матч Гауфф и Пегулы в полуфинале турнира в Берлине перенесён на завтра

Матч Гауфф и Пегулы в полуфинале турнира в Берлине перенесён на завтра
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Второй полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) между второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф и пятой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой перенесён на завтра из-за дождя, время матча уточняется. Об этом объявило руководство турнира.

Берлин. 1/2 финала
23 июня 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
5 		6 1
7 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча остановлена во время второго сета, её счет составляет 7:5, 6:6. Таким образом, сегодня, 22 июня, был сыгран один из двух полуфинальных матчей, в котором российская теннисистка 24-я ракетка мира Анна Калинская обыграла 19-ю ракетку мира белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

Турнир в Берлине (Германия) проходит с 17 по 23 июня. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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