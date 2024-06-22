Новак Джокович приедет на Уимблдон 24 июня — BBC

Сербский теннисист Новак Джокович решил отправиться на Уимблдон-2024. Он должен прибыть в понедельник, но семикратный чемпион ещё не знает, сможет ли он принять участие в соревнованиях после перенесённой операции на колене. Об этом сообщает BBC.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос». 20 июня серб поделился видео с первой тренировки на корте после операции на мениске.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Испанский теннисист Карлос Алькарас – действующий чемпион травяного «Шлема», в финале он обыграл Джоковича.