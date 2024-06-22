Лоренцо Музетти посвятил победу в полуфинале турнира в Лондоне своей семье

30-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в финал травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Англия) и посвятил эту победу своим близким.

— У вас есть татуировка на руке, которая напоминает вам о вашей любви к теннису. Насколько эта неделя помогла вам обрести веру и уверенность?

— Я люблю этот вид спорта. Я очень люблю теннис с самого детства. Я мечтал стать теннисистом и стать №1 в мире. Команда для меня — это семья… У меня есть ещё одна татуировка с надписью «семья». Я очень забочусь о людях. Меня окружают люди, которые меня любят. Эта победа — для них, — сказал Музетти в интервью на корте.

Напомним, Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Лондоне обыграл 43-ю ракетку мира австралийца Джордана Томпсона. В финале ему предстоит встретиться с американским теннисистом Томми Полом.