Карлос Алькарас провёл первую тренировку на Уимблдоне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл первую тренировку на травяных кортах Уимблдона в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

Фото: x.com/wimbledon

21-летний Алькарас является действующим победителем Уимблдонского турнира. В 2023 году в финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в пяти сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Фото: x.com/wimbledon

В этом году Алькарас провёл один турнир на травяном покрытии – будучи действующим чемпионом соревнований в Queen's Club (Великобритания), испанец проиграл во втором круге британцу Джеку Дрэйперу. Из-за раннего вылета с турнира трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» опустится на третью строчку мирового рейтинга АТР.