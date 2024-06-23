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Карлос Алькарас провёл первую тренировку на Уимблдоне

Карлос Алькарас провёл первую тренировку на Уимблдоне
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провёл первую тренировку на травяных кортах Уимблдона в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

Фото: x.com/wimbledon

21-летний Алькарас является действующим победителем Уимблдонского турнира. В 2023 году в финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в пяти сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Фото: x.com/wimbledon

В этом году Алькарас провёл один турнир на травяном покрытии – будучи действующим чемпионом соревнований в Queen's Club (Великобритания), испанец проиграл во втором круге британцу Джеку Дрэйперу. Из-за раннего вылета с турнира трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» опустится на третью строчку мирового рейтинга АТР.

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