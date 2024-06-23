М. Андреева — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция матча в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 23 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встретятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 27-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская из Украины. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Украины.
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Ранее теннисистки дважды играли между собой на турнирах WTA. Обе встречи, состоявшиеся в 2023 году, выиграла Мирра Андреева.
Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом € 802 237 пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой является Катержина Синякова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти — 6:2, 7:6.
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