М. Андреева — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция матча в Бад-Хомбурге

Сегодня, 23 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встретятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 27-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская из Украины. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Украины.

Ранее теннисистки дважды играли между собой на турнирах WTA. Обе встречи, состоявшиеся в 2023 году, выиграла Мирра Андреева.

Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом € 802 237 пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой является Катержина Синякова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти — 6:2, 7:6.