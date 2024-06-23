Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

М. Андреева — Ястремская: история личных встреч перед матчем в Бад-Хомбурге

Сегодня, 23 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встретятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 27-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская (Украина). Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Украины.

Ранее теннисистки дважды играли между собой на турнирах WTA. Обе встречи, состоявшиеся в 2023 году, выиграла Мирра Андреева.

М.Андреева — Ястремская, история личных встреч:

24.07.2023. Лозанна (Швейцария), WTA-250, грунт.

Первый круг: Мирра Андреева — Даяна Ястремская — 6:0, 6:2.

10.10.2023. Гонконг, WTA-250, хард.

Первый круг: Мирра Андреева — Даяна Ястремская — 6:4, 6:3.

Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом € 802 237 пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой является Катержина Синякова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти — 6:2, 7:6.