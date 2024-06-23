Экс первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса назвала лучшего теннисиста из «Большой тройки», которую составляют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

«Большая тройка» завысила планку настолько, что три турнира «Большого шлема» кажутся мелочью. Это трагедия. Сколько «Шлемов» могли выиграть другие… Их поколению пришлось непросто, ведь всегда было только трое.

Я люблю Роджера, до смерти болею за Рафу, но думаю, что Джокович – теннисный монстр. С точки зрения тенниса Новак лучший. Он очень весёлый за пределами корта. Я много раз с ним общалась, он очень приятный человек. В нём есть сербский, восточный характер.

А вообще, мне нравятся все трое», – приводит слова Мугурусы Punto de Break.

30-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года.