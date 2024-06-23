Янник Синнер — Хуберт Хуркач: история личных встреч перед финалом на турнире в Галле

Сегодня, 23 июня, состоится финальный матч турнира категории АТР-500 в Галле (Германия), в котором встретятся первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и девятый номер рейтинга ATP польский теннисист Хуберт Хуркач. Игра начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния между испанским и польским теннисистами.

Это первая игра Синнера и Хуркача на травяном покрытии. Ранее они провели четыре матча между собой (три на харде и один на грунте). Счёт личных встреч — 2:2.

Янник Синнер — Хуберт Хуркач, история личных встреч:

04.04.2021. Майами (США), «Мастерс», хард. Финал: Хуркач — Синнер — 7:6, 6:4.

16.11.2021. Турин (Италия), Итоговый турнир ATP, хард. Групповой этап: Синнер — Хуркач — 6:2, 6:2.

24.02.2022. Дубай (ОАЭ), ATP-500, хард. 1/4 финала: Хуркач — Синнер — 6:3, 6:3.

13.04.2023. Монте-Карло (Монако), «Мастерс», грунт. 1/8 финала: Синнер — Хуркач — 3:6, 7:6, 6:1.