Янник Синнер — Хуберт Хуркач: история личных встреч перед финалом на турнире в Галле

Сегодня, 23 июня, состоится финальный матч турнира категории АТР-500 в Галле (Германия), в котором встретятся первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и девятый номер рейтинга ATP польский теннисист Хуберт Хуркач. Игра начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния между испанским и польским теннисистами.
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Это первая игра Синнера и Хуркача на травяном покрытии. Ранее они провели четыре матча между собой (три на харде и один на грунте). Счёт личных встреч — 2:2.
Янник Синнер — Хуберт Хуркач, история личных встреч:
04.04.2021. Майами (США), «Мастерс», хард. Финал: Хуркач — Синнер — 7:6, 6:4.
16.11.2021. Турин (Италия), Итоговый турнир ATP, хард. Групповой этап: Синнер — Хуркач — 6:2, 6:2.
24.02.2022. Дубай (ОАЭ), ATP-500, хард. 1/4 финала: Хуркач — Синнер — 6:3, 6:3.
13.04.2023. Монте-Карло (Монако), «Мастерс», грунт. 1/8 финала: Синнер — Хуркач — 3:6, 7:6, 6:1.
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