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Гарбинье Мугуруса поделилась мнением о Карлосе Алькарасе

Гарбинье Мугуруса поделилась мнением о Карлосе Алькарасе
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Экс первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса поделилась мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Карлос был травмирован, о чём я не знала, а потом постепенно обрёл уверенность в себе. Я считала Зверева опасным соперником, но Карлос просто выдающийся игрок. Мне нравится его энергия, я становлюсь ещё эмоциональнее, когда он сжимает кулак. Янник Синнер очень спокоен, а Карлос всё время в эйфории. Мне это нравится.

Они такие молодые, а уже так много выигрывают. Когда мне было 20, я выиграла один титул, а потом проигрывала в первых, третьих раундах… Это была катастрофа. Но нынешнее поколение меня поражает. С такого юного возраста они уже машины», – приводит слова Мугурусы Punto de Break.

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