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Двоюродный брат Надаля потерпел разгромное поражение в квалификации турнира в Мальорке

Двоюродный брат Надаля потерпел разгромное поражение в квалификации турнира в Мальорке
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Двоюродный брат экс первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, 20-летний Жоан Надаль потерпел поражение в первом раунде квалификации к травяному турниру категории ATP-250 в Мальорке. В субботу, 22 июня, он со счётом 1:6, 2:6 уступил британскому теннисисту 292-й ракетке мира Полу Джаббу.

Ранее Жоан получил уайлд-кард в квалификацию турнира в Штутгарте (Германия). В первом круге предварительного этапа он уступил немцу Рудольфу Моллекеру (195-й в рейтинге ATP) — 2:6, 2:6.

В январе этого года 1890-я ракетка мира Жоан Надаль принял участие в двух турнирах ITF в Манакоре (провинция Мальорка, Испания), где выиграл один матч при двух поражениях.

Пол Джабб в финале предварительного раунда турнира в Мальорке сыграет с первым сеяным квалификации бразильцем Тьяго Монтейро.

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