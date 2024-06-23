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Арина Соболенко назвала свой любимый аккаунт в социальных сетях

Арина Соболенко назвала свой любимый аккаунт в социальных сетях
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Белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Соболенко ответила на вопрос о своём любимом аккаунте в соцсетях, заданный организаторами турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

«Мой любимый аккаунт в соцсетях? Ах, это аккаунт моего парня или журнала Vogue (смеётся)», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Германии.

Белорусская спортсменка встречается с 34-летним бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Напомним, 22 июня во время первого сета четвертьфинального матча с Анной Калинской на турнире в Берлине при счёте 5:1 в пользу россиянки Арина Соболенко отказалась от продолжения борьбы. Незадолго до снятия она брала медицинский тайм-аут из-за боли в правом плече.

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