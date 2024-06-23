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Чемпион Игр БРИКС Симакин: хочу попасть в топ-100

Чемпион Игр БРИКС Симакин: хочу попасть в топ-100
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Победитель Игр БРИКС в составе сборной России 20-летний теннисист Илья Симакин рассказал о спортивных целях.

– Против кого хотели бы сыграть?
– Со всеми теннисистами из топ-100 мирового рейтинга. С Синнером, Алькарасом, также с нашими российскими ребятами Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым.

– С чем связываете свои мечты?
– Хочу попасть в топ-100 и сыграть все турниры «Большого шлема». Пока я нахожусь на 540-м месте, но у меня всё впереди.

– В каких больших турнирах хотелось бы поучаствовать?
– Из турниров «Большого шлема» хотелось бы принять участие в Australian Open и US Open. Конечно, было бы интересно выступить и на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Правда, я ни разу не играл на траве, там другая специфика. Что касается грунта, то это не мой стиль игры, мне не очень комфортно играть на этом покрытии, – приводит слова Симакина «Татар-информ».

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