Чемпион Игр БРИКС Симакин: хочу попасть в топ-100

Победитель Игр БРИКС в составе сборной России 20-летний теннисист Илья Симакин рассказал о спортивных целях.

– Против кого хотели бы сыграть?

– Со всеми теннисистами из топ-100 мирового рейтинга. С Синнером, Алькарасом, также с нашими российскими ребятами Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым.

– С чем связываете свои мечты?

– Хочу попасть в топ-100 и сыграть все турниры «Большого шлема». Пока я нахожусь на 540-м месте, но у меня всё впереди.

– В каких больших турнирах хотелось бы поучаствовать?

– Из турниров «Большого шлема» хотелось бы принять участие в Australian Open и US Open. Конечно, было бы интересно выступить и на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Правда, я ни разу не играл на траве, там другая специфика. Что касается грунта, то это не мой стиль игры, мне не очень комфортно играть на этом покрытии, – приводит слова Симакина «Татар-информ».