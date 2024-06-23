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Синнер четвёртым в XXI веке вышел в финал на первом турнире в статусе лидера рейтинга ATP

Синнер четвёртым в XXI веке вышел в финал на первом турнире в статусе лидера рейтинга ATP
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянец Янник Синнер стал четвёртым теннисистом с 2000 года, которому удалось выйти в финал на первом же турнире в статусе первой ракетки мира.

До него это удавалось испанцу Хуан-Карлосу Ферреро в 2003 году, сербу Новаку Джоковичу в 2011-м и британцу Энди Маррею в 2016-м.

22-летний Синнер впервые в карьере стал первой ракеткой мира 10 июня. На его счету 13 титулов АТР в одиночном разряде, три из которых он выиграл в 2024 году.

Напомним, Синнер вышел в финал на травяном турнире категории АТР-500 в Галле (Германия). В полуфинале он обыграл китайского теннисиста Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 7:6 (7:3). За титул итальянец поспорит с поляком Хубертом Хуркачем.

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