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Синнер повторил достижение Федерера и Медведева в статусе первой ракетки мира

Синнер повторил достижение Федерера и Медведева в статусе первой ракетки мира
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянец Янник Синнер стал лишь третьим теннисистом, которому в статусе первой ракетки мира удалось выйти в финал на травяном турнире категории АТР-500 в Галле (Германия).

До него это достижение неоднократно покорялось швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру – в 2004, 2005, 2006, 2008 и 2018 годах. Кроме того, в финал Галле выходил россиянин Даниил Медведев в 2022 году, будучи лидером мирового рейтинга АТР.

Отметим, что Федерер является абсолютным рекордсменом по количеству титулов на турнире в Галле, у него их 10. Медведев однажды доходил до финала, где уступил Хуберту Хуркачу (Польша).

Напомним, в 1/2 финала Синнер обыграл китайского теннисиста Чжан Чжичжэня со счётом 6:4, 7:6 (7:3). За титул итальянец поспорит с поляком Хубертом Хуркачем.

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