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Джессика Пегула сыграет с Анной Калинской в финале на турнире в Берлине

Джессика Пегула сыграет с Анной Калинской в финале на турнире в Берлине
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). В полуфинале она обыграла соотечественницу Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

Берлин. 1/2 финала
23 июня 2024, воскресенье. 13:05 МСК
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 2
7 		7 7
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч начался вчера, но из-за погодных условий заканчивался сегодня. Всего поединок продолжался 1 час 46 минут. На счету Пегулы три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Гауфф выполнила четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки. Реализация брейк-пойнтов – два из шести.

В финале 30-летняя Пегула сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской, которая по итогам турнира в Берлине дебютирует в топ-20 мирового рейтинга WTA. Финал состоится сегодня, 23 июня.

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