Джессика Пегула сыграет с Анной Калинской в финале на турнире в Берлине

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в финал на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). В полуфинале она обыграла соотечественницу Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку в мировом рейтинге, со счётом 7:5, 7:6 (7:2).

Матч начался вчера, но из-за погодных условий заканчивался сегодня. Всего поединок продолжался 1 час 46 минут. На счету Пегулы три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Гауфф выполнила четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки. Реализация брейк-пойнтов – два из шести.

В финале 30-летняя Пегула сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской, которая по итогам турнира в Берлине дебютирует в топ-20 мирового рейтинга WTA. Финал состоится сегодня, 23 июня.