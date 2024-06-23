Давид Гоффен выиграл турнир серии «челленджер» в Илкли и вернётся в топ-100

Экс седьмая ракетка мира Давид Гоффен победил на травяном турнире серии «челленджер» в Илкли (Великобритания). В финале бельгиец обыграл французского теннисиста Гарола Майо (125-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2.

Для Гоффена, занимающего в рейтинге АТР 109-ю строчку, этот титул стал 15-м в карьере на турнирах серии «челленджер». У бельгийца также есть шесть титулов АТР в одиночном разряде, последний из которых он выиграл в 2022 году. Благодаря победе в Илкли 33-летний Гоффен поднимется на 27 строчек в рейтинге и станет 82-й ракеткой мира.

На протяжении нескольких лет организаторы Уимблдона давали уайлд-кард победителям этого турнира в основную сетку «Шлема», но в этом году не будут соблюдать традицию. Гоффен сыграет в квалификации, которая пройдёт c 24 по 27 июня.