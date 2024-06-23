Мирра Андреева в трёх сетах уступила Даяне Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге
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Завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 27-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская (Украина).
17-летняя россиянка уступила в трёх сетах — 6:4, 4:6, 3:6.
Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
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|4
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Россиянка шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из пяти.
Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом € 802 237 проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой является Катержина Синякова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти — 6:2, 7:6.
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