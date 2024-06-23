Мирра Андреева в трёх сетах уступила Даяне Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге

Завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 27-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская (Украина).

17-летняя россиянка уступила в трёх сетах — 6:4, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Россиянка шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и три выигранных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом € 802 237 проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой является Катержина Синякова (Чехия), в прошлогоднем финале обыгравшая итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти — 6:2, 7:6.