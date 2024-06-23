ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова разгромила аргентинку Подороску на старте турнира в Бад-Хомбурге

Екатерина Александрова разгромила аргентинку Подороску на старте турнира в Бад-Хомбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова аргентинская теннисистка Надия Подороска, 64-й номер рейтинга WTA. Со счётом 6:3, 6:0 уверенную победу одержала представительница России.

Бад-Хомбург. 1-й круг
23 июня 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска

Встреча продолжалась ровно 1 час. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала столько же брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Подороски по три эйса и двойные ошибки, а также единственный брейк-пойнт, который она не смогла реализовать.

Во втором раунде Александрова встретится с победителем матча между прошлогоднем финалисткой Бад-Хомбурга итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти и хорваткой Донной Векич.

Сетка турнира в Бад-Хомбурге
Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android