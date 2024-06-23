Екатерина Александрова разгромила аргентинку Подороску на старте турнира в Бад-Хомбурге

Завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова аргентинская теннисистка Надия Подороска, 64-й номер рейтинга WTA. Со счётом 6:3, 6:0 уверенную победу одержала представительница России.

Встреча продолжалась ровно 1 час. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала столько же брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Подороски по три эйса и двойные ошибки, а также единственный брейк-пойнт, который она не смогла реализовать.

Во втором раунде Александрова встретится с победителем матча между прошлогоднем финалисткой Бад-Хомбурга итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти и хорваткой Донной Векич.