Екатерина Александрова разгромила аргентинку Подороску на старте турнира в Бад-Хомбурге

Завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова аргентинская теннисистка Надия Подороска, 64-й номер рейтинга WTA. Со счётом 6:3, 6:0 уверенную победу одержала представительница России.
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Встреча продолжалась ровно 1 час. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала столько же брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Подороски по три эйса и двойные ошибки, а также единственный брейк-пойнт, который она не смогла реализовать.
Во втором раунде Александрова встретится с победителем матча между прошлогоднем финалисткой Бад-Хомбурга итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти и хорваткой Донной Векич.
- 23 июня 2024
-
14:39
-
14:32
-
14:14
-
14:06
-
13:25
-
13:17
-
12:59
-
12:51
-
12:46
-
12:31
-
12:17
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:44
-
10:22
-
10:10
-
09:26
- 22 июня 2024
-
23:38
-
22:15
-
21:41
-
21:05
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:01
-
19:36
-
19:25
-
19:00
-
19:00
-
18:41
-
18:25
-
18:17
-
18:14
-
18:00