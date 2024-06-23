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Калинская — Пегула: россиянка на тай-брейке выиграла 1-й сет финала турнира в Берлине

Калинская — Пегула: россиянка на тай-брейке выиграла 1-й сет финала турнира в Берлине
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В эти минуты проходит финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором встречаются 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и пятый номер мирового рейтинга WTA американка Джессика Пегула. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.

Берлин. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 5
7 7 		4 6
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Первый сет на тай-брейке выиграла Калинская — 7:6 (7:0). При счёте 3:0 в пользу Пегулы россиянка попросила медицинский тайм-аут и вызвала врача. Калинская пожаловалась на боли в пояснице и мышцах ног.

Напомним, соревнования в немецком Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет € 802 237. Действующей чемпионкой является Петра Квитова (Чехия), которая пропускает нынешний сезон из-за беременности.

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