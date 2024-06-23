Энди Маррей не сыграет на Уимблдоне-2024

Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей не сыграет на Уимблдоне. Британец перенёс операцию по удалению кисты позвоночника.

Травма обострилась во время травяного турнира категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Маррей снялся по ходу матча второго круга против австралийца Джордана Томпсона при счёте 1:4 в первом сете.

Ранее появилась информация о том, что Маррей прошёл медицинское обследование, результаты которого побудили британца решиться на «процедуру на спине». Сегодня стало известно, что двукратному чемпиону Уимблдона сделали операцию. Сроки восстановления неизвестны.

Ранее Маррей намекал, что Уимблдон-2024 может стать последним в его карьере.