Борис Беккер высказал мнение о финале на турнире в Галле

Победитель шести турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением о финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).

«В моём списке самых прирождённых игроков на травяном покрытии – Хуберт Хуркач. Будет интересно посмотреть финал в Галле против его приятеля Янника Синнера, который тоже кое-что знает о траве...» – написал Беккер в своих соцсетях.

Напомним, в финале турнира в Галле сыграют польский теннисист Хуберт Хуркач (8-й номер рейтинга АТР) и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поляк побеждал на этом турнире в 2022 году, Синнер вышел в финал в Галле впервые в карьере. Матч состоится сегодня, 23 июня, начало в 15:00 по московскому времени.