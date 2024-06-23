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Борис Беккер высказал мнение о финале на турнире в Галле

Борис Беккер высказал мнение о финале на турнире в Галле
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Победитель шести турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением о финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).

«В моём списке самых прирождённых игроков на травяном покрытии – Хуберт Хуркач. Будет интересно посмотреть финал в Галле против его приятеля Янника Синнера, который тоже кое-что знает о траве...» – написал Беккер в своих соцсетях.

Напомним, в финале турнира в Галле сыграют польский теннисист Хуберт Хуркач (8-й номер рейтинга АТР) и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поляк побеждал на этом турнире в 2022 году, Синнер вышел в финал в Галле впервые в карьере. Матч состоится сегодня, 23 июня, начало в 15:00 по московскому времени.

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