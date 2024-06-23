Экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро откроет теннисную академию во Флориде (США) в сентябре.

Согласно сайту del Potro Academy, в академии будет 26 теннисных кортов, кафетерии и рестораны, спортивный зал, компьютерный класс. Там также гарантируют помощь с заявками на турниры и поступлением в колледж.

Дель Потро выиграл US Open в 2009 году, в финале победив швейцарца Роджера Федерера. На его счету 22 титула АТР в одиночном разряде. Аргентинец выигрывал серебряную и бронзовую медали на Олимпийских играх.

В 2022 года Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере. На протяжении многих лет аргентинского теннисиста мучали различные травмы.